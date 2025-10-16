BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

JEDNA studentkinja je stravično pretučena u policijskoj stanici u Beogradu. Ona je u ranim jutarnjim satima odvedena sa svog radnog mesta, protiv svoje volje, gde je sprovedena u podrumske prostorije na „informativni razgovor“ sa dva uniformisana i jednim neuniformisanim licem. Uniformisani pripadnik MUP-a je njenu glavu iz sve snage udario od sto, pri čemu joj je pocepana arkada. Nakon toga je udarena pištoljem u predelu kuka. Zatim je vezana jednom rukom za radijator, a drug je ostala slobodna kako bi mogla da potpiše, što je ona ponovo odbila da uradi.