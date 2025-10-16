Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

В.М.

16. 10. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за четвртак

Foto: Profimedia

Četvrtak

17.00 Ilves - Kups GG&3+ (1,67)

18.45 Atletiko Madrid (Ž) - Mančester junajted (Ž) GG (1,58)
21.00 Bajern Minhen (Ž) - Juventus (Ž) 1&2-5 (1,65)

Ukupna kvota: 4,35

Ponuda je ponovo dosta slaba, ali izvukli smo vam nekoliko dobrih parova koji daju solidnu ukupnu kvotu.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu