3+ TIKET ZA DANAS: Evo današnjih predloga za utakmice na kojima će se mreže tresti

В.М.

14. 10. 2025. u 13:39

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nove tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

Foto: Profimedia

3+ TIKET ZA UTORAK

16.00 MK Dons - Kru Aleksandra UG 3+ (1,83)

20.45 Mensfild - Njukasl U21 UG 3+ (1,39)
20.45 Portugal - Mađarska UG 3+ (1,46)

 Ukupna kvota: 3,71

 

