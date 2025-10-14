Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

14. 10. 2025. u 08:40

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

Utorak

20.00 Kru - Liverpul U21 |2+ (2,07)

20.45 Ramzgejt - Veling |2+ (2,60)

Ukupna kvota: 5,38

