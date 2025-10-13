MAKEDONCI NA DVA KORAKA DO MUNDIJALA: Kazahstan je redovna mušterija "risovima"

Večeras od 20.45 na „Toše Proeski areni“ u Skoplju, Severna Makedonija dočekuje Kazahstan u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

FOTO: AP/Tanjug

Biće to poslednji meč "risova" pred domaćom publikom u ovom ciklusu – u novembru sledi gostovanje u Velsu.

Rival nije naivan, ali Makedonija je u ovim kvalifikacijama pokazala da ume da igra protiv svakoga.

Istorija je takođe na strani domaćina: ovo će biti treći međusobni duel, a u prethodna dva naši južni susedi imaju stoodstotan učinak, uz gol-razliku 5:0.

Prvi susret odigran je 4. juna 2021. upravo u Skoplju, kada je Makedonija slavila ubedljivo – 4:0. U ovim kvalifikacijama izabranici Blagoja Milevskog ponovili su uspeh – u junu su u Astani pobedili sa 1:0, uz velemajstorski pogodak Aleksandra Trajkovskog u 33. minutu.

Sve to "risovima" uliva veliko samopouzdanje uoči večerašnjeg duela. pobeda bi, uz povoljan rezultat utakmice u Velsu gde ostrvska selekcija dočekuje Belgiju, značila da Makedonci ostaju lideri grupe uoči poslednjeg prozora kvalifikacija, ali bi im za ostanak na toj poziciji ipak bio neophodan i povoljan rezultat sa njihovog gostovanja Velsu u poslednjem kolu.

U međuvremenu, Makedonci znaju kako protiv Kazaha – dva meča, dve pobede, bez primljenog gola. Verujemo da će ta statistika ostati i posle večerašnjeg duela u Skoplju.

NAŠ TIP: 1&NG (kvota 1,92)

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta