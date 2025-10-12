TIP PREDLAŽE KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO: Fiksevi u Evropi, golovi u Africi
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge sa mečeva kvalifikacija za Svetsko prvenstvo koje se iduće godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
Kvalifikacije za SP
18.00 Holandija - Finska 1&3-6 (1,55)
20.45 Danska - Grčka 1 (1,65)
21.00 Egipat - Gvineja Bisau |1-3&||1-3 (1,98)
21.00 Burkina Faso - Etiopija |1-3&||1-3 (1,95)
Ukupna kvota: 17,77
