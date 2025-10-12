Tip fudbal

TIP PREDLAŽE KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO: Fiksevi u Evropi, golovi u Africi

В.М.

12. 10. 2025. u 11:30

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge sa mečeva kvalifikacija za Svetsko prvenstvo koje se iduće godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Foto: Profimedia

Kvalifikacije za SP

18.00 Holandija - Finska 1&3-6 (1,55)

18.00 Škotska - Belorusija 1&3-6 (1,80)
20.45 Danska - Grčka 1 (1,65)
21.00 Egipat - Gvineja Bisau |1-3&||1-3 (1,98)
21.00 Burkina Faso - Etiopija |1-3&||1-3 (1,95)

Ukupna kvota: 17,77

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

12. 10. 2025. u 08:07

