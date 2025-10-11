Tip fudbal

TIP PREDLAŽE KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO: Verujte favoritima

В.М.

11. 10. 2025. u 13:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge sa mečeva kvalifikacija za Svetsko prvenstvo koje se iduće godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

ТИП ПРЕДЛАЖЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО: Верујте фаворитима

FOTO: M. Vukadinović

Kvalifikacije za SP

18.00 Mađarska - Jermenija 1 (1,40)

18.00 Norveška - Izrael 1&2-5 (1,72)
20.45 Bugarska - Turska 2&2-5 (1,75)
20.45 Estonija - Italija 2&2-5 (1,50)
20.45 Srbija - Albanija 1&0-3 (2,25)

Ukupna kvota: 14,22

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal

NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal