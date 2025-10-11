BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.
Subota
16.00 Lejton orijent - Donkaster X (3,55)
20.45 Srbija - Albanija X (3,55)
Ukupna kvota: 39,07
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
