BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

11. 10. 2025. u 11:30

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.

Profimedia

Subota

16.00 Lejton orijent - Donkaster X (3,55)

19.15 UAE - Oman X (3,10)
20.45 Srbija - Albanija X (3,55)

Ukupna kvota: 39,07

