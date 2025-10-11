NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal

APSOLUTNO najbitniji meč u kvalifikacijama za Svetsko prventvo fudbaleri Srbije odigraće večeras u Leskovcu gde će od 20.45 ugostiti Albaniju.

Izabranici Dragana Stojkovića nalaze se na trećem mestu grupe "K" sa sedam bodova iz četiri utakmice, samo jedan manje od Albanije, koja je odigrala meč više. Posle početnog remija upravo protiv Albanaca (0:0), „orlovi“ su savladali Andoru i Letoniju, da bi potom primila ozbiljan udarac od Engleza u Beogradu (0:5).

Ipak, pobeda nad Albancima bi izbrisala taj težak poraz i znatno nas približila bar plasmanu u baraž za Svetsko prvenstvo koje se iduće godine igra u Americi, Kanadi i Meksiku.

Stojković će ovoga puta morati da napravi nekoliko izmena u timu. Nikola Milenković je suspendovan zbog crvenog kartona, dok je Saša Lukić kažnjen zbog žutih kartona. Zato bi u startnu postavu mogli da uskoče Miloš Veljković i iskusni Nemanja Gudelj.

Napad bi trebao predvoditi Dušan Vlahović, koji je već postigao tri gola u kvalifikacijama i ostaje najveća pretnja protivničkoj odbrani, a spreman da pomogne je i Aleksandar Mitrović koji je podigao formu i dobro igra na klupskom nivou za Al Rajan.

Srbija je u poslednja četiri kvalifikaciona ciklusa tri puta bila deo Svetskog prvenstva, ali bez većeg uspeha – svaki put zaustavljena u grupnoj fazi.

Ovoga puta cilj je ne samo plasman, već i napredak u rezultatskom smislu i ne treba posebno napominjati da bi pobeda protiv Albanije donela preko potrebno samopouzdanje uoči nastavka kvalifikacija.

S druge strane, Albanija pod vođstvom Brazilca Silvinja igra čvrsto i organizovano. U pet utakmica primili su samo tri gola, ali su zato postigli tek pet – što najbolje pokazuje da su im utakmice često tesne i bez mnogo prilika.

Poslednji meč protiv Letonije rešili su ranim penalom Kristijana Aslanija, a upravo će defanzivna stabilnost biti njihov glavni adut i u Beogradu.

Očekuje se da Silvinjo ne menja mnogo u odnosu na taj meč, a verovatno će izvesti istu ili sličnu postavu, tako da znamo šta da očekujemo od gostiju.

Istorija duela ovih selekcija nije bogata – u tri meča obe reprezentacije imaju po jednu pobedu i jedan remi. Poslednji trijumf Srbije datira iz 2015. godine kada je bilo 2:0 u kvalifikacijama za EURO.

Na startu ovih kvalifikacija bilo je 0:0 u Tirani, najzaslužniji za to je naš prvi čuvar mreže Đorđe Petrović koji je odbranio penal Manaju krajem prvog poluvremena.

Očekujemo opreznu, disciplinovanu igru sa obe strane, Srbija beleži dobre rezultate u Leskovcu, a kako joj je i bod danas dovoljan da zadrži primat u borbi za drugo mesto verujemo da će uspeti da dođe do pozitivnog rezultata.

