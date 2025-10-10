Tip fudbal

TIP PREDLAŽE KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO: Fiksevi na sve strane, ima i golova...

В.М.

10. 10. 2025. u 12:30

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge sa mečeva kvalifikacija za Svetsko prvenstvo koje se iduće godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

ТИП ПРЕДЛАЖЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО: Фиксеви на све стране, има и голова...

FOTO: Tanjug/AP

Kvalifikacije za SP

15.00 Južni Sudan - Senegal |1-3&||1-3 (1,75)

18.00 Lesoto - Nigerija |1-3&||1-3 (1,87)
20.45 Belgija - Severna Makedonija 1&2-5 (1,55)
20.45 Francuska - Azerbejdžan 1&2-5 (1,70)
20.45 Severna Irska - Slovačka X2 (1,50)

Ukupna kvota: 12,93

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

