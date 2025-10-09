3+ TIKET ZA DANAS: Na ove četiri utakmice mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA ČETVRTAK
18.00 Liban - Butan UG 3+ (1,28)
20.45 Belorusija - Danska UG 3+ (1,62)
20.45 Češka Republika - Hrvatska UG 3+ (2,05)
Ukupna kvota: 5,36
