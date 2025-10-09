Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ove četiri utakmice mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

09. 10. 2025. u 08:30

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

Foto: AP

3+ TIKET ZA ČETVRTAK

18.00 Liban - Butan UG 3+ (1,28)

20.45 Malta - Holandija UG 3+ (1,26)
20.45 Belorusija - Danska UG 3+ (1,62)
20.45 Češka Republika - Hrvatska UG 3+ (2,05)

 Ukupna kvota: 5,36

 

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

