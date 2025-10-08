Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Predlozi za igru "GG"

В.М.

08. 10. 2025. u 09:30

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Предлози за игру ГГ

FOTO: Tanjug/AP

Sreda

15.00 Fosombrone - Ankona GG (2,03)

17.00 Oman - Katar GG (2,13)
21.00 Volfsburg (Ž) - PSŽ (Ž) GG (1,50)

Ukupna kvota: 6,49

NAŠI PREDLOZI: Tip - tiket za sredu

