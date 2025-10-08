OBA TIMA DAJU GOL: Predlozi za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Sreda
15.00 Fosombrone - Ankona GG (2,03)
21.00 Volfsburg (Ž) - PSŽ (Ž) GG (1,50)
Ukupna kvota: 6,49
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
