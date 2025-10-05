PROBUĐENA ASTON VILA TRAŽI ČETVRTU POBEDU U NIZU: Nekadašnji šampion Evrope potvrđuje preporod pred svojim navijačima protiv "klaretsa"

ASTON vila će u nedelju od 15 časova na „Vila parku“ dočekati Barnli, u meču sedmog kola Premijer lige, sa ciljem da produži seriju pobeda u svim takmičenjima.

FOTO: Tanjug/AP/David Davies

Izabranici Unaija Emerija uspeli su da se vrate u formu nakon slabog starta sezone, u kojem su iz prvih pet mečeva izvukli svega tri boda. Međutim, pobede nad Fulamom u ligi (3:1) i Fejenordom u Ligi Evrope (2:0) donele su preko potrebno samopouzdanje.

Ipak, Vila je i dalje tek 16. na tabeli sa šest bodova iz isto toliko utakmica, što je daleko ispod očekivanja za tim ovakvog kvaliteta. Nadu za novi trijujmf domaćinu je to što bez poraza protiv Barnlija u poslednja četiri duela, uključujući i trijumf od 3:2 u decembru 2023.

S druge strane, Barnli je u velikim problemima. Tim Skota Parkera nalazi se u zoni ispadanja — 18. mesto sa samo četiri boda. Posle ubedljivog poraza od Mančester sitija (1:5), „klaretsi“ su upisali četvrti poraz u poslednjih pet mečeva.

Njihova odbrana je jedna od najlošijih u ligi, sa čak 13 primljenih golova.

Barnli nije pobedio Vilu još od januara 2021. godine, a na „Vila parku“ nemaju trijumf već više od decenije.

Emeri će ponovo biti bez Rosa Barklija, Amadua Onane, Jurija Tilemansa i Tajrona Mingsa, dok je golman Emilijano Martines upitan nakon povrede pred meč sa Fejenordom — umesto njega bi mogao da brani Marko Bizo.

Emi Buendija, koji je postigao golove na dva uzastopna meča, očekuje se u startnoj postavi uz Olija Vatkinsa.

Barnli i dalje ne može da računa na Zekija Amdunija, Džordana Bajera i Konora Robertsa. Najbolji strelac Jejdon Entoni (4 gola) predvodiće napad, dok će Lajl Foster pokušati da prekine post u Premijer ligi.

Mi prednost dajemo razigranoj Vili koja juri četvrti trijumf u nizu u svim takmičenjima, poznato je da ima odličan domaći teren, evidentno podiže formu i očekujemo da to potvrdi rutinskim trijumfom.

Takođe, smatramo da je kvota na keca veoma dobra, nije potrebno da se dodaju golovi i vredi je probati.

