TIP PREDLAŽE LIGU EVROPE: Fiks u Atini, neizsvno na "De Kajpu"...

02. 10. 2025. u 12:00

SPREMILI smo vam tiketi napravljen od mečeva drugog kola grupne faze Lige Evrope.

ТИП ПРЕДЛАЖЕ ЛИГУ ЕВРОПЕ: Фикс у Атини, неизсвно на Де Кајпу...

FOTO: Tanjug/AP Photo/Peter Dejong

18.45 Bolonja - Frajburg 1X&2+ (1,65)

18.45 Panatinaikos - G.A. Igls 1 (1,62)
18.45 Roma - Lil 1X&0-3 (1,62)
21.00 Fejenord - Aston vila X2&GG (2,15)
21.00 Makabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb X2 (1,48)
21.00 Porto - Crvena zvezda 1X&2-5 (1,50)

Ukupna kvota: 20,67

