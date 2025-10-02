NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Četvrtak 18.45 Roma - Lil 1X&0-3 (1,62)

21.00 Fejenord - Aston vila GG&3+ (2,10)

Roma igra izuzetno tvrdo ove sezone, na malo golova i očekujemo da uvede Lil u svoj ritam na njihovom večerašnjem duelu.

Fejenord i Vila bi mogli da se "raspucaju", imaju napadački potencijal za to, domaćini su uvek ofanzivni na svom terenu i vredi probati goleadu zbog kvote.

Fiorentina se muči u Seriji A, ali Liga konferencije je njena sigurna luka. Iz godine u godinu nastupa odlično u ovom takmičenju, otvorila ga je pobedom nad Žitomirom i verujemo da će upistai novu protiv Sigme koja nije na njenom nivou po individualnom kvalitetu igrača.

