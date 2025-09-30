TIP PREDLAŽE LIGU ŠAMPIONA: Goleada u Madridu, fiks na "Stamford bridžu"...
SPREMILI smo vam tiketi napravljen isključivo od mečeva Lige šampiona koji su na programu ovog utorka.
Utorak
18.45 Atalanta - Klub Briž X2 (1,90)
18.45 Kairat Almati - Real Madrid 2&|1+||1+ (1,40)
21.00 Atletiko Madrid - Ajntraht Frankfurt 1&GG (2,60)
21.00 Bode glimt - Totenhem X2 (1,40)
21.00 Čelsi - Benfika 1 (1,70)
21.00 Galatasaraj - Liverpul |1-3&||1-3 (1,83)
21.00 Inter - Slavija Prag 1 (1,30)
21.00 Marselj - Ajaks 1 (1,45)
21.00 Pafos - Bajern Minhen UG 2-5 (1,33)
Ukupna kvota: 75,52
