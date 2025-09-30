Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

В.М.

30. 09. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Utorak

18.45 Atalanta - Klub Briž X2 (1,88)

21.00 Atletiko Madrid - Ajntraht Frankfurt GG&3+ (1,93)
21.00 Galatasaraj - Liverpul GG&3+ (1,65)

Ukupna kvota: 5,99

Klub Briž je odlično započeo Ligu šampiona, ubedljivom pobedom nad Monakom i smatramo da su Belgijanci jedna od najpotcenjenijih ekipa u takmičenju. Veoma su disciplinovani, brzi, znaju šta rade na terenu i očekujemo da osvoje bod protiv Atalante na strani, kvota je odlična i vredi je probati.

Ajntraht igra samo goleade ove sezone, a isto važi za Atletiko koji redovno pobede pa ispusti prednost i onda igra "lude" završnice.

Skupo plaćeni tim Galate će biti motivisan protiv Liverpula na svom terenu, očekujemo otvoren, zanimljiv meč, puno gol šansi i tipujemo goleadu.

