NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Utorak
18.45 Atalanta - Klub Briž X2 (1,88)
*Do 10.000, bez depozita!
21.00 Atletiko Madrid - Ajntraht Frankfurt GG&3+ (1,93)
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
21.00 Galatasaraj - Liverpul GG&3+ (1,65)
Ukupna kvota: 5,99
Klub Briž je odlično započeo Ligu šampiona, ubedljivom pobedom nad Monakom i smatramo da su Belgijanci jedna od najpotcenjenijih ekipa u takmičenju. Veoma su disciplinovani, brzi, znaju šta rade na terenu i očekujemo da osvoje bod protiv Atalante na strani, kvota je odlična i vredi je probati.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ajntraht igra samo goleade ove sezone, a isto važi za Atletiko koji redovno pobede pa ispusti prednost i onda igra "lude" završnice.
Skupo plaćeni tim Galate će biti motivisan protiv Liverpula na svom terenu, očekujemo otvoren, zanimljiv meč, puno gol šansi i tipujemo goleadu.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
29. 09. 2025. u 07:00
JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote
29. 09. 2025. u 07:30
NAPADAMO "HET-TRIK": Evo današnjih predloga za goleade u prvom poluvremenu
29. 09. 2025. u 08:00
I OVO SMO PROŠLI: Evo predloga za golove ovog ponedeljka
29. 09. 2025. u 08:30
SPLIT U ŠOKU: Stigli brojni navijači, nose zastavu "Krajina živi vječno!" (FOTO)
Najnovije vesti iz sporta šokirale su Hrvatsku.
29. 09. 2025. u 17:25
USRED TENISKE SEZONE: Novak Đoković otišao u Hrvatsku
VEST da je preminuo čuveni teniski stručnjak Nikola Pilić pogodila je mnoge, a možda najviše njegovog najpoznatijeg đaka, Novaka Đokovića. Zbog toga je on rešio da, usred teniske sezone, ode - u Hrvatsku.
29. 09. 2025. u 13:05
KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu
KOŠARKAŠKI zemljotres!
29. 09. 2025. u 12:40
Komentari (0)