JUČE SU NAŠI TIPSTERI NESTVARNO GAĐALI! Pogođen je i tiket za igru "GG", evo današnjeg!

В.М.

29. 09. 2025. u 09:00

KO nas je prepisivao u nedelju dobrano se naplatio, pogodili smo čak četiri tiketa!

ЈУЧЕ СУ НАШИ ТИПСТЕРИ НЕСТВАРНО ГАЂАЛИ! Погођен је и тикет за игру ГГ, ево данашњег!

Foto: Profimedia

Među njima je i jučerašnji "GG" tiket koji možete videti OVDE, a evo i današanjeg:

Nedelja

18.00 HJK - Ilves GG (1,38)

19.00 Mitjiland - Randers GG (1,63)
20.15 Al Duhail - Al Ahli Džeda GG (1,50)
21.00 Strongest - Orijente Petrolero GG (11,43)

Ukupna kvota: 4,82

