Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

26. 09. 2025. u 11:30

ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

ВРЕДИ ПОКУШАТИ: Тикет са ВЕЛИКОМ квотом и још већим ДОБИТКОМ!

FOTO: EPA

Petak

19.00 Alanjaspor - Galatasaraj 2&2-5 (1,93)

20.45 Strazbur - Marselj 1 (3,45)
20.45 Leuven - Anderleht |1-3&||1-3 (2,10)
21.15 Benfika - Žil Visente 1&2-4 (2,00)

Ukupna kvota: 27,97

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)

RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)