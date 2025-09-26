Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

26. 09. 2025. u 11:00

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Три предлога за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

FOTO: FK Crvena zvezda

Petak

18.00 Radnik - IMT Novi Beograd X (3,50)

20.45 Strazbur - Marselj X (3,55)
21.00 Đirona - Espanjol X (3,30)

Ukupna kvota: 41,00

