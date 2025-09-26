BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.
Petak
18.00 Radnik - IMT Novi Beograd X (3,50)
20.45 Strazbur - Marselj X (3,55)
21.00 Đirona - Espanjol X (3,30)
Ukupna kvota: 41,00
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
