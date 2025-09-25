Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

25. 09. 2025. u 10:00

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Три предлога за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Foto: EPA-EFE/BALLESTEROS

Četvrtak

21.00 Aston vila - Bolonja X (3,55)

21.00 Ferencvaroš - Plzenj X (3,45)
21.00 Štutgart - Selta Vigo X (3,75)

Ukupna kvota: 45,93

