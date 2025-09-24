Tip fudbal

ATLETIKO TRAŽI PREKID SLABIH IGARA: Tradicionalo povoljan protivnik dolazi na "Metropolitano"

В.М.

24. 09. 2025. u 12:30

ATLETIKO Madrid dočekuje Rajo Valjekano na "Metropolitanu" od 20 časova i 45 minuta, sa jasnom misijom — prekinuti niz loših rezultata i vratiti se na pobednički kolosek u La ligi.

FOTO: Tanjug/AP

Ekipa Dijega Simeonea trenutno se nalazi tek na 12. mestu tabele, sa šest osvojenih poena u pet kola, čak devet manje od lidera Real Madrida. Ukoliko se uskoro ne probude, “jorgandžije” bi mogle već u ranoj fazi sezone da izgube korak u borbi za sam vrh.

U poslednjem meču Atletiko je remizirao sa Majorkom (1:1), iako je Konor Galager doneo prednost u 79. minutu, ali je Vedat Murići pet minuta kasnije doneo bod gostima. Pre toga, Madriđani su pobedili Viljareal (2:0), ali i izgubili od Espanjola i remizirali sa Elčeom i Alavesom.

Ni u Ligi šampiona nije bilo bolje, poraz od Liverpula (2:3) na Enfildu dodatno je uzdrmao tim. Da stvar bude gora, Aleksandar Serlot je dobio crveni karton protiv Majorke, pa neće biti u konkurenciji, mada treba podsetiti da se na teren vratio najbolji igrač ekipe Hulijan Alvarez koji će odmeniti gorostasnog Norvežanina.

S druge strane, Rajo takođe ne blista. Iako su sezonu otvorili pobedom protiv Đirone (3:1), u naredna četiri meča osvojili su samo dva boda. Nalaze se na 14. mestu, a poslednji trijumf nad Atletikom ostvarili su davne 2013. godine što im ne daje veru da večeras mogu do iznenađenja na "Metropolitanu".

U timu Injaga Pereza nema većih zdravstvenih promena. Abdul Mumin je i dalje van stroja, dok je Luis Felipe pod znakom pitanja. Hophe de Frutos i Alvaro Garsija bi trebalo da ostanu u startnoj postavi, dok će Serhio Kameljo, uprkos slaboj formi, verovatno ponovo predvoditi napad.

Što se tiče predloga, verujemo u pobedu Atletika koji tradicionalno igra veoma dobro kod kuće protiv Raja (četiri pobede na poslednjih pet utakmica), Čolo je pod pritiskom nakon slabog starta sezone i očekujemo da motiviše ekipu kako samo on zna u teškim trenucima.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,55)

