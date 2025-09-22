LETEĆE PERJE U VUSTERŠIRU: Domaćin je vezao četiri utakmice bez prvenstvenog poraza, gost nije izgubio 18 na strani
HARBORO, lider engleske Južne lige, centralna grupa Premijer divizije, gostuje Rediču, ekipi koja je trenutno na petom mestu na tabeli.
Ovo je sedmi razred takmičenja i liga je "fider" južne divizije Nacionalne lige (nekadašnja Konferencija-jug).
Domaćin je vezao četiri utakmice bez prvenstvenog poraza, ali je tu seriju "presekao" eliminacijom iz Ef-Ej kupa pre devet dana od šestligaša Bakstona.
Taj poraz posledica je loše igre u napadu prema rečima menadžera Majka Faulera, a zaista je zanimljiv podatak da Redičovi porazi, gotovo uvek u posednje dve sezone, dolaze bez postignutog gola.
Tako je bilo i u aprilu kada ih je današnji rival ovde pobedio sa 1:0.
S druge strane, "pčele" su na dobrom putu da isprave kiks iz prošle sezone kada su zaustavljeni u plej-ofu i da se plasiraju u viši rang, što bi im bio prvi put da se nađu u tako jakoj ligi. Prošle sezone su zapravo ostvarili najveći uspeh tim petim mestom u ovoj ligi, ali i plasmanom u drugo kolo Ef-Ej kupa.
Harboro nije izgubio u gostima od novembra prošle godine a mi verujemo da će tako ostati i posle današnjeg susreta.
NAŠ TIP: 2 (1,90)
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!
Završeno je Svetsko prvenstvo u atletici, Tokio 2025, pa je poznat i bilans medalja. Srbija ima čime da se ponosi.
21. 09. 2025. u 16:54
SRPSKO ČUDO! Srbija vicešampion sveta u basketu 3x3 za igrače do 23 godine - i to kao najmlađa ekipa na šampionatu!
Muška reprezentacija Srbije u basketu 3x3 za igrače do 23 godine osvojila je drugo mesto na Svetskom prvenstvu 2025! Do srebra se stiglo posle istinske drame i raspleta u poslednjem minutu, a rezultat finala glasio je Srbija - Litvanija 14:19.
21. 09. 2025. u 16:07
SRBIJA U NEVERICI: Angelina Topić u velikoj drami osvojila medalju na Svetskom prvenstvu i odlučila - ovo
Dala je sve od sebe, kiša ju je omela da se održi na drugoj poziciji u finalu Svetskog prvenstva, ali Angelina Topić ne očajava. Štaviše, iako je san o još sjajnijoj medalji raspršen u Tokiju, posle osvajanja bronze i to uz sjajno ostvarenje u vidu skoka od 197 centimetara (iz prvog pokušaja) najavljuje da joj tek sad ne pada na pamet da stane. Ovo je, zapravo, bio tek... početak.
21. 09. 2025. u 15:29
