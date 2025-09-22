LETEĆE PERJE U VUSTERŠIRU: Domaćin je vezao četiri utakmice bez prvenstvenog poraza, gost nije izgubio 18 na strani

HARBORO, lider engleske Južne lige, centralna grupa Premijer divizije, gostuje Rediču, ekipi koja je trenutno na petom mestu na tabeli.

Ovo je sedmi razred takmičenja i liga je "fider" južne divizije Nacionalne lige (nekadašnja Konferencija-jug).

Domaćin je vezao četiri utakmice bez prvenstvenog poraza, ali je tu seriju "presekao" eliminacijom iz Ef-Ej kupa pre devet dana od šestligaša Bakstona.

Taj poraz posledica je loše igre u napadu prema rečima menadžera Majka Faulera, a zaista je zanimljiv podatak da Redičovi porazi, gotovo uvek u posednje dve sezone, dolaze bez postignutog gola.

Tako je bilo i u aprilu kada ih je današnji rival ovde pobedio sa 1:0.

S druge strane, "pčele" su na dobrom putu da isprave kiks iz prošle sezone kada su zaustavljeni u plej-ofu i da se plasiraju u viši rang, što bi im bio prvi put da se nađu u tako jakoj ligi. Prošle sezone su zapravo ostvarili najveći uspeh tim petim mestom u ovoj ligi, ali i plasmanom u drugo kolo Ef-Ej kupa.

Harboro nije izgubio u gostima od novembra prošle godine a mi verujemo da će tako ostati i posle današnjeg susreta.

NAŠ TIP: 2 (1,90)