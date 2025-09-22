Tip fudbal

LETEĆE PERJE U VUSTERŠIRU: Domaćin je vezao četiri utakmice bez prvenstvenog poraza, gost nije izgubio 18 na strani

Olja Mrkić

22. 09. 2025. u 12:08

HARBORO, lider engleske Južne lige, centralna grupa Premijer divizije, gostuje Rediču, ekipi koja je trenutno na petom mestu na tabeli.

ЛЕТЕЋЕ ПЕРЈЕ У ВУСТЕРШИРУ: Домаћин је везао четири утакмице без првенственог пораза, гост није изгубио 18 на страни

Profimedia

Ovo je sedmi razred takmičenja i liga je "fider" južne divizije Nacionalne lige (nekadašnja Konferencija-jug).

Domaćin je vezao četiri utakmice bez prvenstvenog poraza, ali je tu seriju "presekao" eliminacijom iz Ef-Ej kupa pre devet dana od šestligaša Bakstona.

Taj poraz posledica je loše igre u napadu prema rečima menadžera Majka Faulera, a zaista je zanimljiv podatak da Redičovi porazi, gotovo uvek u posednje dve sezone, dolaze bez postignutog gola. 

Tako je bilo i u aprilu kada ih je današnji rival ovde pobedio sa 1:0.

S druge strane, "pčele" su na dobrom putu da isprave kiks iz prošle sezone kada su zaustavljeni u plej-ofu i da se plasiraju u viši rang, što bi im bio prvi put da se nađu u tako jakoj ligi. Prošle sezone su zapravo ostvarili najveći uspeh tim petim mestom u ovoj ligi, ali i plasmanom u drugo kolo Ef-Ej kupa.

Harboro nije izgubio u gostima od novembra prošle godine a mi verujemo da će tako ostati i posle današnjeg susreta.

NAŠ TIP: 2 (1,90)

