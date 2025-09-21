Tip fudbal

3+ TIKET za subotu: Evo današnjih predloga - na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

21. 09. 2025. u 09:16

REDAKCIJA Tipa pronašla je i danas za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

Foto: EPA-EFE/JULIO MUNOZ

Nedelja

17.00 Stromsgodset - Sarpsborg 08 UG 3+ (1,44)

19.30 Borusija Dortmund - Volfsburg UG 3+ (1,46)
21.00 Barselona - Hetafe UG 3+ (154)

 Ukupna kvota: 3,23

 

