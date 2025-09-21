3+ TIKET za subotu: Evo današnjih predloga - na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je i danas za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
Nedelja
17.00 Stromsgodset - Sarpsborg 08 UG 3+ (1,44)
21.00 Barselona - Hetafe UG 3+ (154)
Ukupna kvota: 3,23
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
KAKAV 177. VEČITI DERBI! Crvena zvezda u trileru dobila Partizan u Humskoj i prestigla ga na tabeli! (VIDEO)
Partizan i Crvena zvezda su odigrali izuzetno zanimljiv 177. "večiti derbi" u prvenstvenoj konkurenciji, a konačan rezultat 1:2, epilog je više nego interesantnih dešavanja na stadionu u Humskoj.
20. 09. 2025. u 21:02 >> 21:03
SVI U NEVERICI! Adriana Vilagoš bi osvojila svetsko zlato da je ponovila hitac iz kvalifikacija! Evo šta je rekla posle finala
Srpska reprezentativka Adriana Vilagoš zauzela je osmo mesto u finalu bacanja koplja na Svetskom prvenstvu u Tokiju hicem od 61,29 metara, što joj nije lako palo, imajući u vidu da je bila najbolja u kvalifikacijama.
20. 09. 2025. u 15:26
DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Svi čelnici Spartaka rešili da mu daju otkaz, a za njega je samo čovek - koji je na odmoru!
Najnovije vesti iz Rusije nisu baš lepe po Dejana Stankovića, bivšeg fudbalskog reprezentativca naše zemlje, sada trenera sa prilično bogatim inostranim iskustvom.
20. 09. 2025. u 15:35
Komentari (0)