DUŠAN VLAHOVIĆ JE HEROJ JUVENTUSA: Konkurenti za mesto u prvih 11 imaju veću minutažu, ali Srbinovi golovi donese bodove Staroj dami

Olja Mrkić

20. 09. 2025. u 12:32

VERONA dočekuje Juventus u četvrtom kolu Serije A.

ДУШАН ВЛАХОВИЋ ЈЕ ХЕРОЈ ЈУВЕНТУСА: Конкуренти за место у првих 11 имају већу минутажу, али Србинови голови донесе бодове Старој дами

FOTO: Tanjug/AP/Marco Alpozz

Juventus iza sebe ima uzbudljiv meč u Ligi šampiona. Prošle nedelje remizirali su sa Borusijom Dortmund 4:4 na Alijanc stadionu. Meč je bio pun golova, sa preokretima i dramom do poslednjeg zvižduka.

Juventus je pokazao napadačku snagu, ali i određene slabosti u odbrani koje su Nemci znali da iskoriste. Dušan Vlahović je za nešto više od pola časa na terenu upisao dva gola i asistenciju, a dva od tri doprinosa za pogotke došli su u zaustavnom vremenu pa je logično zašto je proglašen za igrača utakmice.

Tri dana ranije, u spektakularnom derbiju Italije, savladali su bjankoneri Inter sa 4:3, a taj meč je odlučio mladi Crnogorac Vasilije Adžić pobedonosnim golom u zaustavnom vremenu. 

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,57)

