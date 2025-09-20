DUŠAN VLAHOVIĆ JE HEROJ JUVENTUSA: Konkurenti za mesto u prvih 11 imaju veću minutažu, ali Srbinovi golovi donese bodove Staroj dami

VERONA dočekuje Juventus u četvrtom kolu Serije A.

Juventus iza sebe ima uzbudljiv meč u Ligi šampiona. Prošle nedelje remizirali su sa Borusijom Dortmund 4:4 na Alijanc stadionu. Meč je bio pun golova, sa preokretima i dramom do poslednjeg zvižduka.

Juventus je pokazao napadačku snagu, ali i određene slabosti u odbrani koje su Nemci znali da iskoriste. Dušan Vlahović je za nešto više od pola časa na terenu upisao dva gola i asistenciju, a dva od tri doprinosa za pogotke došli su u zaustavnom vremenu pa je logično zašto je proglašen za igrača utakmice.

Tri dana ranije, u spektakularnom derbiju Italije, savladali su bjankoneri Inter sa 4:3, a taj meč je odlučio mladi Crnogorac Vasilije Adžić pobedonosnim golom u zaustavnom vremenu.

