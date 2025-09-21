Tip fudbal

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

21. 09. 2025. u 09:30

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за недељу нашег познатог типстера

Foto: Profimedia

Nedelja

14.00 Geteborg – Bromapojkarna 1 (1,80)

16.30 Tondela – Estrela 1 (2,32)

17.30 Arsenal – Mančester S. 1 (1,95)

21.00 Kordoba – Santander 1 (2,32)

Ukupna kvota: 18,89

