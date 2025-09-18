GOLEADA U NAJAVI: Napadački fudbal ovih timova nagoveštava veliki broj pogodaka
U prvom kolu grupne faze Lige šampiona gledaćemo obračun Ajtraht Frankfurta i Galatasaraja koji se sastaju na "Dojče bank parku" od 21.00.
Iako je preko leta ostao bez najboljeg igrača Ekitikea kojeg je prodao u Liverpul za skoro 90 miliona evra, Ajntraht je ponovo napravio solidan tim i dosta je dobro započeo novu sezonu.
Na četiri odigrana meča u svim takmičenjima ostvario je tri pobede uz očekivan poraz od Leverkuzena, a za oko je posebno zapalo to da popularni "orlovi" igraju na gol više.
Na svakom njihovom ligaškom susretu prolazan je bio tip GG&3+, nije viđeno manje od četiri gola ni na jednom od tih mečeva, dok su u Kupu Nemačke ubedljivo savladali Engers rezultatom 5:0.
Evidetno je da su napadački raspoloženi, a isto se može reći i za Galatasaraj koji je u tursokom prvenstvu upisao pet pobeda na isto toliko odigranih utakmica uz čak 15 postignutih golova.
Najmanje što su dali je dva protiv Ejupspora proteklog vikenda (2:0) i puni samopouzdanja dolaze na "Dojče bank park".
Vredi podsetiti da je turski šampion uložio ogroman novac preko leta, doveo je veliki broj veoma dobrih igrača i "puca" na plasman u nokaut fazu najjačeg fudbalskog takmičenja ove sezone.
Sve nagoveštava da ćemo gledati veoma zanimljiv meč u Frankfurtu i tipujemo goleadu na obračunu ovih napadački veoma raspoloženih timova.
NAŠ TIP: GG&|1+ (kvota 1,65)
