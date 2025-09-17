Tip fudbal

3+ TIKET za danas: Evo današnjih predloga - na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

17. 09. 2025. u 11:22

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ за данас: Ево данашњих предлога - на овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Profimedia

Sreda

18.00 Alborg - Midtjiland UG 3+ (1,26)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

19.00 Fenerbahče - Alanjaspor UG 3+ (1,54)
21.00 PSŽ - Atalanta UG 3+ (1,53)

 Ukupna kvota: 2,96

 

KLADIONIČARSKE PRIČE MILANA ĐURICE: Zašto ljudi kockaju?

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA PROŠLE NEDELJE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav odgovor Rusa!

HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!