3+ TIKET za danas: Evo današnjih predloga - na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
Sreda
18.00 Alborg - Midtjiland UG 3+ (1,26)
19.00 Fenerbahče - Alanjaspor UG 3+ (1,54)
21.00 PSŽ - Atalanta UG 3+ (1,53)
Ukupna kvota: 2,96
