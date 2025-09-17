3+ TIKET za danas: Evo današnjih predloga - na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

"TREBALO mi je dosta vremena da raščistim neke stvari i taj život koji sam živeo pre nesreće. Ubrzo je usledio i razvod sa Natašom, koji mi je bio težak, kao i svakome ko prolazi kroz tako nešto. Mislim da nesreća nije mnogo uticala na naš razvod, već je to bilo pri kraju zbog mnogih drugih stvari."