NA BERNABEU STIŽE REDOVNA MUŠTERIJA: Marsej je dobar kod kuće, ali na gostovanjima im ne ide tako dobro

REAL Madrid će započeti borbu za 16. titulu Lige šampiona kada u utorak dočeka Marsej na Santjagu Bernabeu u prvom kolu grupne faze.

Ovo će biti prvi susret dveju ekipa od sezone 2009/10, kada je Kristijano Ronaldo postigao po dva gola u oba susreta grupne faze.

Nakon poraza u polufinalu Svetskog klupskog prvenstva, Real Madrid je brzo obnovio formu i zabeležio savršen start prve sezone u La ligi pod vođstvom bivšeg trenera Bajer Leverkuzena, Šabija Alonsa.

Ekipa je ušla u reprezentativnu pauzu sa velikim zamahom, nakon pobeda nad Osasunom, Real Oviedom i Majorkom.

U subotnjem gostovanju Real Sosijedadu tim je nastavio gde je stao, iako je oko sat vremena igrao sa deset igrača zbog kontroverznog crvenog kartona Dina Hujsena.

Kilijan Mbape i Arda Guler postigli su po gol pre i posle isključenja Hujsena, koji je napravio start kao poslednji čovek na saigraču iz reprezentacije Španije, Mikelu Ojarzabalu.

Napadač Real Sosijedada je uspeo da pogodi sa penala u 56. minutu, ali jekraljevski klub izdržao i obezbedio četvrtu uzastopnu pobedu, ostajući jedina ekipa sa stoodstotnim učinkom u La ligi.

Fokus sada prenose na evropsku sezonu, a cilj je bolji nastup nego prošle godine kada su završili na 11. mestu u grupnoj fazi sa pet pobeda i tri poraza u osam utakmica.

Real Madrid će pokušati da zadrži maksimalan učinak protiv Marseja, nakon što je u prethodna četiri međusobna susreta uvek slavio, postižući najmanje tri gola u svakoj utakmici osim jedne.

Marsej se takmiči u glavnoj fazi Lige šampiona prvi put od sezone 2022/23, pošto je prošle sezone završio na drugom mestu u francuskoj Ligi 1.

Francuski tim je u petak ubedljivo pobedio Lorijan, ali je na oba gostovanja u Ligi 1 izgubio minimalnim rezultatom, što ne daje posebnu uverljivost pred izazovno gostovanje na Santjagu Bernabeu.

Imajući sve to na umu, očekujemo da će Real Madrid učiniti dovoljno da nastavi impresivan start sezone i ostvari tesnu pobedu u utorkašnjem domaćem meču.

