SPARTAK JE PROŠLE GODINE BIO NOĆNA MORA CRNO- BELIMA: Partizan ide u Suboticu po prekid posta protiv "plavih golubova"

PARTIZAN od 19.30 gostuje Spartaku u Subotici u meču osmog kola Superlige Srbije.

FOTO: M. Vukadinović

Utakmica je prvobitno planirana za nedelju od 15 časova, ali će ipak biti odigrana u večernjem terminu.

Za "crno-bele" ovaj meč je uvertira za predstojeći 177. "Večiti derbi" koji je na programu sledeće subote. Za Spartak nije baš idealna prilika da upiše prvu pobedu ove sezone na svom terenu.

Partizan je uoči ovog kola bio prvi na tabeli sa 16 bodova, jednim više od Crvene zvezde koja ima utakmicu manje. U subotu je međutim Vojvodina savladala Čukarički sa 3:1 i tako bar privremeno zasela na tron sa 17 bodova. "Star dama" je inače, uz beogradske "večite", jedini neporaženi tim Lige.

"Crno-beli" su ove sezone neporaženi u gostima, računajući i neslavnu epizodu u evropskim takmičenjima. Ipak, sa poslednja dva gostovanja nisu se vratili srećni. Pobed u Škotskoj nad Hobernijanom bila je Pirova, jer su ipak ispali, a zatim su u Nišu osvojili "samo" bod i tako pokvarili stoodstotan učinak u prvenstvu Srbije.

Što se tiče njihovih današnjih rivala, Spartak je posle trijumfa na gostovanju OFK Beogradu u orvom kolu vezao šest utakmica bez pobede.

To je Subotičane stavilo na 14. mesto na tabeli, a ukoliko danas ne pobede a niški Radnički savlada Napredak u derbiju začelja, Spartak će pasti na pretposlednje mesto, ispred Radnika koji je od starta prvenstva istakao kandidaturu za "fenjer" i teško da će mu ga iko preuzeti do kraja sezone.

Statistika poslednjih duela ovih dveju ekipa može da zabrine sve u Partizan, a da se o tome zaista i razmišlja potvrdio je šef stručnog štaba "crno-belih" Srđan Blagojević koji je na konferenciji za medije podsetio da "crno-beli" prošle sezone nisu uspeli da savladaju "plave golubove".

- Igrali smo u prolećnom delu prošle sezone u Beogradu bez pobednika, 2:2, a pre toga smo izgubili u Subotici. Sve to poziva na ozbiljan oprez. Izuzetno poštujem kolegu Dušana Đorđevića. Znam da se radi o ozbiljnom treneru, koji će sigurno pripremiti ekipu protiv nas. Plus naše poslednje gostovanje u Nišu sa koga ne nosimo u potpunosti pozitivne utiske. U svakom trenutku ova ekipa jednostavno mora da pruži maksimum. Svih 90 minuta mora da postoji ozbiljan pristup kako bismo došli do rezultata kakvog želimo.

Čak i ako ne računamo prošlu sezonu Spartak je znao povremeno da bljesne protiv "parnog valjka, poslednjih 20 susreta ima pet pobeda i tri remija, što je jedan od boljih bilansa protiv "crno-belih" u ovom razdoblju.

Defanzivac Spartaka Luka Subotić je dva puta u dva uzastopna kola postigao gol za Spartak u 95. minutu i spasao ga poraza, najpre kod kuće protiv Novog Pazara, pa onda u Pančevu protiv Železničara. To su mu bila prva dva gola u seniorskoj karijeri, a kao polazniku omladinske škole Partizana sigueno mu neće biti lako večeras na terenu.

On je uz vezistu Tomovića jedini igrač Spartaka koji na svom kontu ima više od jednog postignutog pogotka, pa je jasno da "plavo-belima" najviše škripi u napadu. To bi moglo da bude olakšanje za goste kojima je problem ove sezone odbrana - iako su u ovo kolo ušli kao lideri prvenstva "crno-beli" imaju tek četvrtu najbolju odbranu u ligi.

