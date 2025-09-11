Tip fudbal

GOSTI ŽELE EKSPRESAN POVRATAK U ELITU: Planove im opasno kvari trenutna očajna forma

Olja Mrkić

11. 09. 2025. u 11:32

U devetom kolu danske Lige 2 sastaju se Hobro i Lingbi, a početak meča je zakazan za 20 časova.

Profimedia

Hobro je startovao skromno, ali se vraća formi – u poslednje četiri runde ima samo jedan poraz, protiv lidera Horsensa. Na svom terenu su u prethodnom kolu ubedljivo savladali Esbjerg rezultatom 2:0, postižući gol u oba poluvremena.

Lingbi je nedavno ispao iz Superlige i glavni cilj im je brza promocija nazad, ali trenutna forma nije na nivou očekivanja. Tim dolazi posle tri meča bez pobede, a u prethodnom kolu remizirali su sa poslednjeplasiranim Midelfarom.

Ipak, u gostovanjima Lingbi je pokazivao snagu – tri pobede i jedan remi na četiri gostovanja uz minimum dva gola po utakmici govore da mogu da zatresu mrežu i na ovom meču.

Očekujemo dinamičan duel sa golovima sa obe strane. Hrabriji mogu da kombinuju golove sa dvojkom.

Naš tip: GG (1.70)
VREDI POKUŠATI: 2&GG (3,41)

