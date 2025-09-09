Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

09. 09. 2025. u 08:59

PRONAŠLI smo tri utakmice gde je iks najrealniji ishod:

FOTO: Tanjug/AP

Utorak

14.15 Šri Lanka - Maldivi X (3,15)

18.00 Južna Afrika - Nigerija X (2,77)
19.00 Turska U21 - Hrvatska U21 X (3,35)
 

Ukupna kvota: 30,62

