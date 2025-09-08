U POTERI ZA NORVEŠKOM: Azuri više nemaju pravo na kiks, ali sa Gatuzom na čelu tako nešto i nije opcija

IZRAEL i Italija spremaju se za veoma važan meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, nakon što su u petak obe ekipe postigle ukupno devet golova.

Izrael želi da učvrsti svoju poziciju u Grupi I i napravi jasnu razliku u odnosu na Italiju u trci za prolazak u narednu fazu. Obe ekipe su već pretrpele po jedan poraz, obe od Norveške, pa je prostora za kiks sve manje, ako ga uopšte i ima.

Tim Izraela je i dalje u plej-of zoni, tri boda ispred svojih konkurenata, a pobeda 4:0 nad Moldavijom u prethodnom meču pokazuje da forma deluje veoma stabilno. Izrael je u poslednjih šest utakmica ostvario pet pobeda, uz jedan poraz, ali nema domaći teren zbog situacije na Bliskom istoku.

To im nije novo, ali prethodni poraz 4:2 od Norveške, kao domaćin, ukazuje na ranjivost u ovakvim uslovima.

Italija je svoj poslednji meč odigrala pod novim selektorom Đenarom Gatuzom i ubedljivo pobedila Estoniju 5:0. Ipak, iako rezultat deluje impresivno, Italijani su na poluvremenu bili bez gola i morali su ozbiljno da se potrude da otklone nepovoljan rezultat.

Ovaj meč je još značajniji jer bi eventualni poraz otvorio šest bodova razlike prema vrhu, što bi ozbiljno ugrozilo šanse Italije da se kvalifikuje na Svetsko prvenstvo. Ne treba više trošiti reči kolika katastrofa bi bila da Azuri propuste treću uzastopnu smotru svetskog fudbala.

Istorijski, Italija nikada nije izgubila od Izraela, sa šest pobeda i jednim remijem, uključujući poslednja četiri susreta. Poslednja dva meča u okviru Lige nacija 2024. godine takođe su videla golove oba tima, što može ukazivati na moguću gol-akciju i u ovom meču.

Statistički podaci su zanimljivi: nijedan od poslednjih 12 kvalifikacionih mečeva Izraela nije završen nerešeno (osam pobeda, četiri poraza). Izrael je imao najmanje deset šuteva u svakoj od poslednjih šest utakmica, pokazujući napadačku aktivnost i sposobnost da stvara šanse. Italija, sa druge strane, nije uspela da postigne gol u poslednja tri gostujuća kvalifikaciona meča (dva remija i jedan poraz), a samo tri od poslednjih 21 utakmica u kvalifikacijama bilo je sa golom za oba tima.

Ključni igrači na koje treba obratiti pažnju su Oskar Glouh za Izrael, koji je postigao svoj četvrti gol za reprezentaciju u pobedi nad Moldavijom, svi posle pauze, kao i Džakomo Raspadori za Italiju, koji je u poslednja četiri meča direktno učestvovao u šest golova (tri gola i tri asistencije). Ekipe nemaju novih povreda nakon petka.

S obzirom na sve navedeno, očekuje se dinamičan meč sa golovima s obe strane. Izrael pokazuje napadačku moć i potrebu za bodovima, dok Italija ima kvalitet i mora da izbegne poraz. Tip za klađenje koji ima smisla je obe ekipe da postignu gol (GG), s obzirom na redak ishod u kojem Italija propušta šansu i Izrael stvara više od jedne prilike.

