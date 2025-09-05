SREĆA NIJE BILA SAVEZNIK FARANA DO SADA: Hrvati dolaze na sever Evrope po nova tri boda

SA samo jednom pobedom iz tri pokušaja do sada tokom kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine, Farska Ostrva će pokušati da prirede veliko iznenađenje večeras kada im u goste dolazi Hrvatska.

FOTO: Tanjug/AP

Farani nikada nisu pobedili ekipu iz Top 10 sa Fifine rang liste, zapravo oni su pobedili samo 17 reprezentacija, među kojima su najzvučnije Grčka i Turska. Pobeđivali su i i Kanadu, ali u vreme kada je ova reprezentacija bila marginalna, krajem osamdesetih godina prošlog veka.

Ne bi bilo pošteno prema "simpatičnim ribarima" (koji su zapravo ovčari jer je to prevod naziva ovih ostrva), ne pomenuti da su oba poraza u dosadašnjem toku kvalifikacija doživeli nesrećno. Protiv Češke su izjednačili u 85. minutu, da bi u 89. primili drugi gol, dok su od Crne Gore izgubili sa 1:0 golom Edvina Kuča u šestom minutu nadoknade pod Goricom.

Hrvatska, deseta reprezentacija na svetu, kreće na dugo putovanje na sever pokušavajući da ostvari tri pobede od tri u ovoj kampanji Svetskog prvenstva. Do sada su uverljivo savladali Gibraltar i Češku, postigavši 12 golova, a s obzirom na to da su sada neporaženi u poslednjih 11 utakmica za Svetsko prvenstvo od marta 2021. (9 pobeda, 2 nerešena rezultata) - od kojih je osam bilo praćeno netaknutom mrežom - ne čudi što su veliki favoriti za pobedu ovde.

NAŠ TIP: 2-2 (kvota 1,65)