BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

04. 09. 2025. u 07:42

PRONAŠLI smo tri utakmice gde je iks najrealniji ishod:

Profimedia

Četvrtak

16.00 Kazahstan - Vels X (3,90)

20.45 Luksemburg -Severna Irska X (2,80)
1.30 PAragvvaj - Ekvador X (2,80)

Ukupna kvota: 30,57

