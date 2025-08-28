KUPS JE VEĆ ISPISAO ISTORIJU: Finci se ne predaju uprkos visokom porazu u prvom meču

NEĆE fudbaleri KuPS-a mnogo tugovati posle utakmice u kojoj dočekuju Midtjiland iako je malo verovatno da će nadoknaditi ogroman minus iz Danske (0:4).

Foto: Profimedia

Razlog je taj što su Finsi već ispisali istoriju jer su prvi put obezbedili učešće u grupnoj fazi jednog evropskog takmičenja - čak i u slučaju eliminacije upadaju u Ligu konferencije.

KuPS inače važi za veoma nezgodnog domaćina – u poslednjih sedam utakmica pred svojim navijačima ostvario je sve pobede, od kojih tri u Evropi, i to bez primljenog gola. Trener Jarko Vis je u prethodnom kolu šampionata odmorio nekoliko ključnih igrača, što jasno pokazuje da rezultat prvog meča neće uticati na opuštanje tima.

Danski tim, međutim, već ima veliki korak ka plasmanu u grupnu fazu Lige Evrope nakon ubedljivog trijumfa u prvoj utakmici. U prethodna dva gostovanja u kvalifikacijama takođe je bio siguran – ostvario je pobede i postigao ukupno pet golova.

Iako će KuPS pokušati da se prikaže u što boljem svetlu pred svojim navijačima, kvalitet i iskustvo Midtjilanda teško da će biti dovedeni u pitanje. Očekuje se još jedan uspeh Danaca, kojim će potvrditi prolaz u grupnu fazu.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,83)

