KUPS JE VEĆ ISPISAO ISTORIJU: Finci se ne predaju uprkos visokom porazu u prvom meču
NEĆE fudbaleri KuPS-a mnogo tugovati posle utakmice u kojoj dočekuju Midtjiland iako je malo verovatno da će nadoknaditi ogroman minus iz Danske (0:4).
Razlog je taj što su Finsi već ispisali istoriju jer su prvi put obezbedili učešće u grupnoj fazi jednog evropskog takmičenja - čak i u slučaju eliminacije upadaju u Ligu konferencije.
KuPS inače važi za veoma nezgodnog domaćina – u poslednjih sedam utakmica pred svojim navijačima ostvario je sve pobede, od kojih tri u Evropi, i to bez primljenog gola. Trener Jarko Vis je u prethodnom kolu šampionata odmorio nekoliko ključnih igrača, što jasno pokazuje da rezultat prvog meča neće uticati na opuštanje tima.
Danski tim, međutim, već ima veliki korak ka plasmanu u grupnu fazu Lige Evrope nakon ubedljivog trijumfa u prvoj utakmici. U prethodna dva gostovanja u kvalifikacijama takođe je bio siguran – ostvario je pobede i postigao ukupno pet golova.
Iako će KuPS pokušati da se prikaže u što boljem svetlu pred svojim navijačima, kvalitet i iskustvo Midtjilanda teško da će biti dovedeni u pitanje. Očekuje se još jedan uspeh Danaca, kojim će potvrditi prolaz u grupnu fazu.
NAŠ TIP: 2 (kvota 1,83)
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)
Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, kiparski Pafos se ispostavio kao nepremostiva prepreka - i to poslednja pred elitno takmičenja, ali navijači tog kluba oduševili su celu Srbiju.
27. 08. 2025. u 15:25
KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?
CRVENA zvezda se sada okrenula žrebu za Ligu Evrope, koji je na programu u petak od 13 časova.
27. 08. 2025. u 08:36
Komentari (0)