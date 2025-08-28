3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA ČETVRTAK
17.30 Lahti - Klubi 04 UG3+ (1,49)
19.00 Vajs - Lafnic UG3+ (1,49)
20.00 B71 - EB/Streymur B UG3+ (1,27)
21.00 Legija - Hibernijan UG3+ (1,64)
Ukupna kvota: 4,62
