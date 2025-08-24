JUČE JE LAGANO DOŠLO: Evo današnjeg "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote
TIP vam je i za danas pripremio tiket sa tri izrazita favorita.
Jučerašnji "sigurica" tiket bio je dobitan, a možete ga pogledati na linku OVDE.
Evo i danšnjih predloga:
Nedelja
13.00 Šangaj port - Tijandžin tajger 1 (1,32)
16.45 Ajaks - Herakles 1 (1,24)
19.00 Porto - Kasa pia 1 (1,23)
Ukupna kvota: 2,01
