Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO: Evo današnjeg "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote

В.М.

24. 08. 2025. u 08:58 >> 09:11

TIP vam je i za danas pripremio tiket sa tri izrazita favorita.

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО: Ево данашњег сигурица тикета са нове три реалне квоте

Foto: Profimedia

Jučerašnji "sigurica" tiket bio je dobitan, a možete ga pogledati na linku OVDE.

Evo i danšnjih predloga:

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Nedelja

13.00 Šangaj port - Tijandžin tajger 1 (1,32)
16.45 Ajaks - Herakles 1 (1,24)
19.00 Porto - Kasa pia 1 (1,23)

Ukupna kvota: 2,01

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu