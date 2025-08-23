Tip fudbal

TABELA NIJE MERILO KVALITETA: Hanover se provlačio u ligi, ali poraz u kupu otkrio slabosti koje će najbolji gost Cvajte znati da iskoristi

Olja Mrkić

23. 08. 2025. u 11:30

HANOVER je jedan od četiri tima u Cvajti koji posle prva dva kola ima maksimalan učinak. Istovremeno je jedini tim koji još nije odigrao 3+ a verujemo da će tako ostati i posle duela sa MAgdeburnom. U nastavku teksta pročitajte zašto smo tog mišljenja.

Profimedia/ IMAGO

Tim se u velikoj meri oslanja na čvrstu defanzivu i jedini je u ligi koji u novoj sezoni još nije primio gol. Ipak, u poslednjem zvaničnom meču, u Kupu Nemačke, Hanover nije uspeo ni da sačuva ni da pogodi mrežu – izgubio je sa 0:1 na gostovanju Kotbusu. Tip vam je tada i predložio da igrate na Kotbus, taj tiket možete da pogledate na linku OVDE.

S druge strane, Magdeburg je novu sezonu otvorio porazom na svom terenu, ali se brzo oporavio i vezao dve pobede u gostima. U tim susretima bio je veoma efikasan – postigao je ukupno pet golova, dva protiv Drezdena i tri na terenu Sarabrikena u Kupu Nemačke.

Podsećanja radi, Magdeburg je u prošloj sezoni bio najuspšniji gost u Cvajti (9 pobeda, po četiri remija i poraza). Da su takav učinak imali i kod kuće, završili bi kao prvoplasirani tim.

NAŠ TIP: X2 (kvota 1,77)

VREDI POKUŠATI: X2&NG (kvota 4,60)

