PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Goleade na sve strane, "fiks" kola u prestonici...

В.М.

23. 08. 2025. u 11:20

REDAKCIJA TIP-a vam predlaže preostale utakmice drugog kola najjače fudbalske lige sveta.

FOTO: Tanjug/AP

13.30 Mančester siti - Totenhem GG (1,62)

16.00 Bornmut - Vulvehempton GG (1,70)
16.00 Brentford - Aston vila 2 (2,30)
16.00 Sanderlend - Barnli X (3,05)
18.30 Arsenal - Lids 1 (1,28)

15.00 Kristal palas - Notingem forest X (3,35)

15.00 Everton - Brajton 1X (1,60)
17.30 Fulam - Mančester junajted 2 (2,20)

21.00 Njukasl - Liverpul GG (1,52)

Arsenal je veliki favorit protiv Lidsa i jednostavno mora pobeđivati ovakve utakmice ako misli da konačno osvoji titulu ove sezone.

Goleada ima mnogo u ovom kolu, a izdvajamo Bornmut - Vulverhempton zbog problema u odbranama ovih timova, a takođe verujemo da će biti interesantno na susretu Njukasla i Liverpula. "Redsi" su pokazali da igraju na gol više, odbrana im ne igra dobro i "svrake" će to znati da iskoriste pred punim tribinama "Sent Džejmsis parka".

