PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Goleade na sve strane, "fiks" kola u prestonici...

REDAKCIJA TIP-a vam predlaže preostale utakmice drugog kola najjače fudbalske lige sveta.

FOTO: Tanjug/AP

Arsenal je veliki favorit protiv Lidsa i jednostavno mora pobeđivati ovakve utakmice ako misli da konačno osvoji titulu ove sezone.

Goleada ima mnogo u ovom kolu, a izdvajamo Bornmut - Vulverhempton zbog problema u odbranama ovih timova, a takođe verujemo da će biti interesantno na susretu Njukasla i Liverpula. "Redsi" su pokazali da igraju na gol više, odbrana im ne igra dobro i "svrake" će to znati da iskoriste pred punim tribinama "Sent Džejmsis parka".