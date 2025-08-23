PAVLOVIĆ PREDVODNIK NOVE GENERACIJE MILANA: Srpski reprezentativac je jedan od stubova novih "rosonera" Maksa Alegrija

OVOG vikenda počinje Serija A, a mnoge fudbalske fanatike zanima kako će izgledati Milan koji sezonu otvara protiv nojvačije Kremonezea kojeg dočekuje na "San Siru" (20.45).

Nakon dosta neuspešne sezone koja je rezultatovala neigranjem Evrope ove godine, Milan je odlučio da napravi drastične promene i preko leta je značajano promenio ekipu.

Prva velika rokada napravljena je na klupi, vratio se Maks Alegri koji je na zaokretaju prve i druge decenije 21. veka sa dosta uspeha predvodio "rosonere" i po njegovom ukusu je za vreme prelaznog roka dovedeno i sklonjeno nekoliko igrača.

Listu odlazaka predvodi doskorašnji kapiten Teo Ernandez kojem je forma drastično opala i preselio se u Ah Ahli, sklonjen je Emerson Rojal, dok su kasu kluba svojim odlascima napunili Tižani Rejnders i Malik Čau koji su se preselili u Premijer ligu, tačnije Mančester siti i Njukasl.

Što se tiče dolazaka, dovedena su čak tri vezna igrača, najveće ime je Luka Modrić, a ozbiljan novac potrošen je na supetalentovanog Samuelea Ričija i Ardona Jašarija.

Takođe, prerađena je skoro čitava zadnja linija, novi bekovi će biti Estupinjan i Atekame, a Koni de Binter će biti štoperski partner našem Stranjini Pavloviću koji je projektovan za lidera ove potpuno nove odbrane Milana.

Entuzijazam unutar kluba i te kako postoji, jeste da je klub napustio najbolji igrač Rejnders, ali deluje da je novac pametno uložen i cilja se povratak u Ligu šampiona koji je više nego realan ako se uzme u obzir da su ostatak konkurencije izvan Napolija i Intera.

Rival na početku prvenstva je idealan, na "San Siro" dolazi novajlija Kremoneze i svi očekuju rutinsku pobedu domaćina.

Gosti se neće predati bez borbe, doveli su nekoliko zanimljivih igrača, što iskusnih što mladih, sa klupe će ih predvoditi Davide Nikola, ali utisak je da nemaju kvalitet potreban da se bore sa "rosonerima".

Po poznatom sajtu transfermarktu "tigrovi" najmanje vrede od svih timova u Seriji A i gotovo svi analitičari im prognoziraju izuzetno tešku sezonu uz grčevitu borbu za opstanak.

