3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA ČETVRTAK
17.30 JJK - Atlantis UG 3+ (1,45)
18.30 Mitjiland - Kups UG 3+ (1,43)
19.00 Heken - Kluž UG 3+ (1,95)
Ukupna kvota: 4,04
