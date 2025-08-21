Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

В.М.

21. 08. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за четвртак

FOTO: Tanjug/AP

Četvrtak

20.00 Panatinaikos - Samsunspor 1 (1,60)

20.00 Sparta Prag - Riga 1&2-5 (1,75)
21.00 Kristal palas - Frederikštad 1&2-5 (1,45)

Ukupna kvota: 4,06

Panatinaikos ima veliku podršku sa tribina, domaći teren mu je velika prednost i verujemo da će je iskoristiti protiv neiskusnog Samsuna.

Sparta i Palas su kvalitetniji od svojih rivala, gledaće da reše dvomeč pred svojim navijačima, pa tipujemo fikseve uz golove na njih.

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu