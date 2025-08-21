NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Četvrtak
20.00 Panatinaikos - Samsunspor 1 (1,60)
21.00 Kristal palas - Frederikštad 1&2-5 (1,45)
Ukupna kvota: 4,06
Panatinaikos ima veliku podršku sa tribina, domaći teren mu je velika prednost i verujemo da će je iskoristiti protiv neiskusnog Samsuna.
Sparta i Palas su kvalitetniji od svojih rivala, gledaće da reše dvomeč pred svojim navijačima, pa tipujemo fikseve uz golove na njih.
