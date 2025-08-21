SEZONA NIJE DOBRO ZAPOČELA ZA "ZELENE": Srpska kolonija iz Atine igra sve bolje

PANATINAIKOS u četvrtak uveče dočekuje Samsunspor na Olimpijskom stadionu u Atini u prvoj utakmici plej-ofa Lige Evrope, sa ciljem da obezbedi ranu prednost.

FOTO: Profimedia

Grci su već u trećem evropskom meču ove sezone, dok Turci po prvi put posle više od dve decenije ponovo igraju na kontinentalnoj sceni.

Panatinaikos je u prethodnoj rundi eliminisao Šahtjor Donjeck na penale nakon dva remija bez golova, i sada je korak bliže šestom plasmanu u grupnu fazu Lige Evrope.

Iako njihov učinak kod kuće nije ubedljiv, a u Atini nisu pobedili tri poslednje utakmice, iskustvo u Evropi i podrška publike daju im prednost.

Samsunspor dolazi sa impulsom posle dve pobede u prvim kolima turske Super lige i serijom od osam mečeva bez poraza, ali će dugačak izostanak sa evropske scene učiniti da ovaj meč bude veliki izazov za Turke.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,62)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA