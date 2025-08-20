OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Sreda
18.00 Hobro - Horsens GG (1,77)
21.00 Fener - Benfika GG (1,60)
Ukupna kvota: 5,04
