Tip fudbal

"TERIJERI" KONAČNO RUŠE "CRVENO-BELE": Donkaster bez poraza na pet međusobnih susreta

В.М.

19. 08. 2025. u 13:27

U okviru četvrtog kola engleske Lige jedan gledaćemo obračun Hadersfilda i Donkastera koji se sastaju na "Džon Smits stadionu" od 20.45.

ТЕРИЈЕРИ КОНАЧНО РУШЕ ЦРВЕНО-БЕЛЕ: Донкастер без пораза на пет међусобних сусрета

Foto: Profimedia

Na domaćem terenu, Hadersfild je odigrao jednu utakmicu, koja je završena pobedom 3:0. U poslednjem takmičarskom meču "terijeri" su poraženi sa 3:2 na gostovanju Blekpulu.

Danas će morati da nastupe bez Mikela Milera i Džejkoba Čepmena, koji su povređeni.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Donkaster je trenutno dve pozicije iznad Hadersfilda i bez poraza je posle tri kola. Da su u prošloj rundi izdržali protiv Vikama (vodili su do 72. minuta) sada bi delili prvo mesto sa Stivenidžom sa svim pobedama.

U poslednjih pet mečeva između Hadersfilda i Donkastera u ligi, Hadersfild nije pobedio, Donkaster je pobedio tri puta, a dva meča su završena nerešeno. Poslednji meč između ovih timova odigran je u septembru 2024, kada je Donkaster pobedio kod kuće sa 2:1.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NAŠ TIP: 2-3- (kvota 2,02)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?

KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?