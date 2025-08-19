"TERIJERI" KONAČNO RUŠE "CRVENO-BELE": Donkaster bez poraza na pet međusobnih susreta

U okviru četvrtog kola engleske Lige jedan gledaćemo obračun Hadersfilda i Donkastera koji se sastaju na "Džon Smits stadionu" od 20.45.

Foto: Profimedia

Na domaćem terenu, Hadersfild je odigrao jednu utakmicu, koja je završena pobedom 3:0. U poslednjem takmičarskom meču "terijeri" su poraženi sa 3:2 na gostovanju Blekpulu.

Danas će morati da nastupe bez Mikela Milera i Džejkoba Čepmena, koji su povređeni.

Donkaster je trenutno dve pozicije iznad Hadersfilda i bez poraza je posle tri kola. Da su u prošloj rundi izdržali protiv Vikama (vodili su do 72. minuta) sada bi delili prvo mesto sa Stivenidžom sa svim pobedama.

U poslednjih pet mečeva između Hadersfilda i Donkastera u ligi, Hadersfild nije pobedio, Donkaster je pobedio tri puta, a dva meča su završena nerešeno. Poslednji meč između ovih timova odigran je u septembru 2024, kada je Donkaster pobedio kod kuće sa 2:1.

NAŠ TIP: 2-3- (kvota 2,02)

