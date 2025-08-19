BELGIJANCI PUCAJU OD SAMOPOUZDANJA: Škoti se nikoga ne plaše u svojoj tvrđavi

RENDžERS i Briž sastaju se u prvom meču plej-ofa Lige šampiona.

Profimedia

Obe ekipe ulaze u duel s jasnim ambicijama – Škoti da potvrde domaću nepobedivost, a Belgijanci da pokažu evropski kvalitet i otvore put ka grupnoj fazi. Stoga ovaj meč obećava dinamiku, uz potencijal za golove sa obe strane i neizvesan ishod.

Rendžers su u prethodnim rundama ubedljivo eliminisali Panatinaikos (3:1) i Viktoriju Plzenj (4:2), uz ubedljive pobede kod kuće. Na „Ajbroksu“ su u poslednjih 29 utakmica u kvalifikacijama Lige šampiona izgubili samo četiri puta, uz 18 pobeda i sedam remija). Devet od poslednjih 12 mečeva Škota završilo se sa golom obe ekipe.

Briž je u odličnoj formi, u prethodnih šest mečeva kvalifikacija LŠ ostao neporažen uz samo jedan remi i pet pobeda.

Kapiten Hans Vanaken je ključni igrač "plavo-crnih". Briž će verovatno biti bez Joela Ordonjeza i Mihalja Skoraša, ali ostali igrači su spremni. S druge strane, Džeidi Gasama je već postigao četiri od sedam golova Rendžersa u ovim kvalifikacijama, tri od njih na domaćem terenu.

Rendžersi tradicionalno dobro igraju protiv belgijskih timova na svom terenu, ali Briž ume da prvi pogodi u gostima, što obećava zanimljiv i dinamičan duel.

NAŠ TIP: 1X (kvota 1,60) VREDI POKUŠATI: X&GG (4,50)