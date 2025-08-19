Tip fudbal

BELGIJANCI PUCAJU OD SAMOPOUZDANJA: Škoti se nikoga ne plaše u svojoj tvrđavi

Olja Mrkić

19. 08. 2025. u 11:35

RENDžERS i Briž sastaju se u prvom meču plej-ofa Lige šampiona.

БЕЛГИЈАНЦИ ПУЦАЈУ ОД САМОПОУЗДАЊА: Шкоти се никога не плаше у својој тврђави

Profimedia

Obe ekipe ulaze u duel s jasnim ambicijama – Škoti da potvrde domaću nepobedivost, a Belgijanci da pokažu evropski kvalitet i otvore put ka grupnoj fazi. Stoga ovaj meč obećava dinamiku, uz potencijal za golove sa obe strane i neizvesan ishod.

Rendžers su u prethodnim rundama ubedljivo eliminisali Panatinaikos (3:1) i Viktoriju Plzenj (4:2), uz ubedljive pobede kod kuće. Na „Ajbroksu“ su u poslednjih 29 utakmica u kvalifikacijama Lige šampiona izgubili samo četiri puta, uz 18 pobeda i sedam remija). Devet od poslednjih 12 mečeva Škota završilo se sa golom obe ekipe.

Briž je u odličnoj formi, u prethodnih šest mečeva kvalifikacija LŠ ostao neporažen uz samo jedan remi i pet pobeda.

Kapiten Hans Vanaken je ključni igrač "plavo-crnih". Briž će verovatno biti bez Joela Ordonjeza i Mihalja Skoraša, ali ostali igrači su spremni. S druge strane, Džeidi Gasama je već postigao četiri od sedam golova Rendžersa u ovim kvalifikacijama, tri od njih na domaćem terenu. 

Rendžersi tradicionalno dobro igraju protiv belgijskih timova na svom terenu, ali Briž ume da prvi pogodi u gostima, što obećava zanimljiv i dinamičan duel. 

NAŠ TIP: 1X (kvota 1,60)

VREDI POKUŠATI: X&GG (4,50)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu