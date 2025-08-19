BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.
Utorak
18.00 Karlbergs - Brage X (3,30)
18.30 Spartak T. - Metalurg L. X (3,21)
Ukupna kvota: 35,49
