ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!

DRUGO kolo Premijer lige otvoriće londonski između Čelsija i Vest hema koji se sastaju na "Olimpijskom stadionu" od 21.00.

FOTO: EPA

Iako je igrao dosta dobro na pripremama i beležio veoma solidne rezultate, Vest hem je porazom započeo sezonu i to protiv novajlije Sanderlenda na "Stadionu svetlosti" (0:3).

Atmosfera na severu Engelske je bila sjajna, "crne mačke" su se nakon osam godina vratile u elitu, navijači su na sjajan način bodrili svoj tim i kao da je sve to "progutalo" "čekićare" koji nisu uspeli da odgovore na fizičku zahtevnu igru Sanderlenda.

Mnogi fudbalski analitičari širom Engleske očekuju tešku sezonu za Vest hem, klub je napustio Kudus, koji igra odlično u Totenhemu, nije produžen ugovor iskusnim igračima poput Kufala, budućnost Pakete je neizsvena i sve to "nabija" neizvenost u klubu čija je prošla kampanja bila poprilično razočaravajuća.

Grejam Poter je već sada pod pritiskom, domaćini ne žele da budu u bici za opstanak od samog starta i moraju sakupljati bodove bar pred svojim navijačima jer na startu sezone imaju veoma težak raspored.

Sa druge strane, Čelsi je ponovo imao turbulentno leto, iznenadio je sve osvajanjem Svetskog klupskog prvenstva, počistio je PSŽ u finalu i zasluženo slavio, ali usledio je prelazni rok koji je obeležio veliki broj transfera.

Gosti su promenili dosta igrača, doveli nekoliko novih fudbalera, prodali još više, ali deluje da nisu rešili pozicije na kojima su bili najtanji, štoper, golman i levo krilo.

Doveden je Džejmi Bajno Gitens za 60 miliona evra i trebao bi biti prvi levokrilni napadač, ali to je veoma mlad fudbaler kojem treba vremena da se razvije i nikada nije igrao na nivou kakva je Premijer liga.

Što se tiče zadnje linije, povreda Livaja Kolvila je dodatno unazadila "plavce" koji sada nemaju nijednog štopera ekstra klase (ne da je Kolvil to, ali je bio najbolji od gomile koju imaju), dok o čuvaru mreže Robertu Sančezu ne treba trošiti previše reči pošto je možda u pitanju i najgori golman Premijer lige.

Takođe, ne treba zaboraviti da je Čelsi veoma mlada ekipa, imaće turbulencije u igri i Mareski će biti teško da vodi ovaj tim koja ima velika očekivanja, pogotovo sada kada se posle osvajanja Lige konferencija i Svetskog klupskog prvenstva na velika vrata vraća u Ligu šampiona.

U prvom kolu Čelsi je igrao gradski derbi sa Palasom na "Stamford bridžu" i nije uspeo da slomi otpro "orlova" kojima je čak i poništen gol (0:0), tako da ni gosti nisu blistavo započeli kampanju.

Što se tiče izostanaka, pored Kolvila dvostruki prvak Evrope će biti bez Lavije, Mudrika i Badijašila, dok će kod domaćina meč propustiti Samervil i Luis Giljerme.

Skorija istorija ovog gradskog derbija favorizuje Čelsi koji je zaređao tri trijumfa nad Vest hemom i ima etiketu favorita večeras na "London stadionu".

Mi se opredeljujemo za golove, domaćini će na krili sjajne podrške sa tribina staviti na ozbiljan test slabašnu odbranu Čelsija, dok "plavci" prevođeni Palmerom i družinom ne bi trebali imati problema sa davannjem golova protiv "čekićara" kojima je Sanderlend čak tri puta tresao mrežu.

