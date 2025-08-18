BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.
Ponedeljak
17.00 Zorja - Krivbas X (3,20)
18.00 Torpedo - Ural X (3,00)
Ukupna kvota: 30,24
